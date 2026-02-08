Иран настаивает на праве обогащать уран, заявил Аракчи

«Почему мы так настаивали и настаиваем на обогащении (урана — ред.) и не готовы отказаться от него, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно», — приводит слова министра его официальный Telegram-канал.
