Иран настаивает на праве обогащать уран, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 8 фев — РИА Новости. Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Источник: © РИА Новости

«Почему мы так настаивали и настаиваем на обогащении (урана — ред.) и не готовы отказаться от него, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права говорить нам, что у нас должно быть и чего не должно», — приводит слова министра его официальный Telegram-канал.

