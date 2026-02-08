Депутат Чепа: НАТО разрушится «в один момент» при выходе США

Он отметил, что сейчас идет изменение всей политической архитектуры в мире, а такие события, как вокруг Гренландии, «могут в один момент разрушить в том числе и НАТО».
«Мы понимаем, что выход из НАТО Соединенных Штатов Америки ставит под угрозу ее существование, несмотря даже на принятые меры по увеличению финансирования [альянса] до 5% от собственных ВВП [европейских стран НАТО]», — сказал он.
Для многих европейских стран финансирование блока на таком уровне не представляется возможным, пояснил Чепа.
В январе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время Европа не способна защищать себя без США. Позже с этим согласилась глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.