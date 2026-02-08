Ричмонд
Депутат Чепа: НАТО разрушится «в один момент» при выходе США

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс быстро прекратит существования в случае выхода из него США, например, в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что сейчас идет изменение всей политической архитектуры в мире, а такие события, как вокруг Гренландии, «могут в один момент разрушить в том числе и НАТО».

«Мы понимаем, что выход из НАТО Соединенных Штатов Америки ставит под угрозу ее существование, несмотря даже на принятые меры по увеличению финансирования [альянса] до 5% от собственных ВВП [европейских стран НАТО]», — сказал он.

Для многих европейских стран финансирование блока на таком уровне не представляется возможным, пояснил Чепа.

В январе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время Европа не способна защищать себя без США. Позже с этим согласилась глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

