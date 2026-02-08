Ричмонд
ВСУ за сутки выпустили 16 снарядов по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами, за медицинской помощью обратились три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

По информации губернатора, за минувшие сутки 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах региона попал под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 25 БПЛА, из них 16 были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 6 частных домовладениях, нескольких инфраструктурных объектах, предприятии, ангаре и 13 транспортных средствах.

«По Белгороду произведены 2 ракетных обстрела с применением 8 боеприпасов. Также над городом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Повреждены 4 автомобиля и инфраструктурные объекты… Вчера в больницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона в Волоконовском округе в хуторе Криничное 6 февраля. У него диагностировали осколочное ранение голени, а также множественные ссадины и ушибы ног», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по Белгородскому и Грайворонскому округам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 12 беспилотников, 6 из которых сбиты, ранены мужчина и женщина. По словам главы области, над Краснояружским округом подавлены 3 беспилотника, по Ракитянскому и Шебекинскому округам нанесены удары 7 беспилотников, 4 из которых сбиты.

В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

