МО: Беларусь наращивает боевой потенциал ВС благодаря поставкам из России

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Беларусь существенно увеличила боевой потенциал своих Вооруженных сил благодаря поставкам вооружений из России, об этом заявил заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения ВС генерал‑майор Андрей Федин в интервью телеканалу «ВоенТВ».
По его словам, только в 2025 году в страну поступили самолеты Су‑30 СМ, вертолеты Ми‑35М, бронетранспортеры БТР‑82А и радиолокационные комплексы.
«За счет поставок из Российской Федерации нам удалось существенно нарастить боевой потенциал Вооруженных сил», — подчеркнул он.
Федин отметил, что сотрудничество с Россией продолжает расширяться и включает совместную разработку современных образцов вооружений для нужд армий двух стран.
Генерал‑майор подчеркнул, что Беларусь ориентируется на создание техники, способной решать задачи как в современных условиях, так и в конфликтах будущего.
Он также добавил, что страна открыта к сотрудничеству и с другими государствами — на основе равноправия и учета взаимных интересов.