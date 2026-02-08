Пушков: Гренландия нужна Трампу для контроля над ресурсами

«Во-первых, нефти: ее потенциальные запасы на северо-востоке острова — более 30 млрд баррелей, что сравнимо со всеми запасами нефти США. Но там есть не только нефть и газ. Есть золото, серебро, медь, редкие металлы. Не говоря уже о залежах колтана, необходимого для электролитических конденсаторов, на которые никто не успел еще наложить лапу. А без колтана, как известно, ни один электронный прибор не работает. И если Трамп даже на Украину готов идти за литием, то как должны зажигать его мысли о залежах колтана в таком безопасном и близко расположенном месте, как Гренландия?» — отметил Пушков.