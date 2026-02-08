Пушков: Гренландия нужна Трампу для контроля над ресурсами

По словам сенатора, несмотря на то, что Трамп в своей риторике начал снижать значение ресурсов Гренландии, сделав акцент на теме обеспечения безопасности, у него остается восприятие острова «как перспективного источника природных богатств».
«Во-первых, нефти: ее потенциальные запасы на северо-востоке острова — более 30 млрд баррелей, что сравнимо со всеми запасами нефти США. Но там есть не только нефть и газ. Есть золото, серебро, медь, редкие металлы. Не говоря уже о залежах колтана, необходимого для электролитических конденсаторов, на которые никто не успел еще наложить лапу. А без колтана, как известно, ни один электронный прибор не работает. И если Трамп даже на Украину готов идти за литием, то как должны зажигать его мысли о залежах колтана в таком безопасном и близко расположенном месте, как Гренландия?» — отметил Пушков.
По его словам, «у всех событий вокруг Венесуэлы, Украины, Гренландии есть один объединяющий их фактор — контроль над ресурсами». «А на поверхности — набор произвольных, на первый взгляд, действий, инициатив, угроз, сделок. Но почему-то все сделки ведут к одному — стремлению контролировать ресурсы. В этом, как мне кажется, и состоит система ориентиров Трампа», — считает Пушков.
Трамп сообщил 31 января о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразил надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По словам хозяина Белого дома, многое уже удалось согласовать. Нынешний глава американской администрации неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока Трамп предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.