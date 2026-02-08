Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина не ушла с повестки дня Лондона, заявил посол России

ЛОНДОН, 8 фев — РИА Новости. Украина не ушла с повестки дня Лондона, несмотря на обилие иных острых сюжетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.

Источник: Илья Дмитрячев/ТАСС

«Обилие иных острых сюжетов и вправду несколько затмило Украину. Однако впечатление, будто украинский сюжет начинает “сдуваться”, обманчиво. В частности, свои наблюдения за состоянием трансатлантических отношений местные СМИ неизменно проецируют на перспективы развития ситуации вокруг Украины… Для британского политистеблишмента Украина с повестки дня никуда не ушла», — сказал Келин.

В январе Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников писала, что запланированное в Давосе объявление о договоренности по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов было отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенному Штатами «Совету мира» по Газе.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше