Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грызлов назвал интеграцию России и Беларуси беспрецедентной

Сотрудничество Москвы и Минска сопровождается расширением экономического, политического и транспортного взаимодействия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Уровень интеграции России и Беларуси сегодня является беспрецедентным в мировом масштабе, отметил посол России в Беларуси Борис Грызлов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что союзные механизмы охватывают практически все сферы, от экономики и логистики до законодательства и межрегиональных связей, и продолжают развиваться.

Логистика и экспорт.

Россия остается ключевым рынком для белорусской продукции и обеспечивает республике логистическую поддержку в торговле со странами дальнего зарубежья.

«Даже с учетом планового охлаждения российской экономики — при сохранении ВВП в зоне роста — валовые показатели белорусского экспорта в нашу страну по-прежнему находятся в плюсе», — сказал он.

Он отметил, что кооперация предприятий и совместные проекты по импортозамещению обеспечивают Беларуси устойчивую положительную динамику третий год подряд.

Правительства двух стран, по словам дипломата, уже выполнили значительную часть задач, предусмотренных Основными направлениями реализации Договора о Союзном государстве на 2024−2026 годы. Это касается промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, логистики, налоговой и таможенной сфер, а также науки, образования и культуры.

Грызлов добавил, что около 60% прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику поступает из России, а республика, в свою очередь, увеличивает вложения в российский реальный сектор.

Рекордный товарооборот.

Москва и Минск рассчитывают, что по итогам 2025 года двусторонний товарооборот достигнет рекордных показателей. Грызлов напомнил, что в 2024 году товарооборот достиг 50 млрд долларов, и тенденция роста сохраняется.

Более 95% взаиморасчетов ведутся в национальных валютах, что, по словам дипломата, укрепляет экономический суверенитет Союзного государства и способствует макроэкономической стабильности.

Железнодорожное сообщение.

В апреле планируется запуск прямых пригородных маршрутов Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск. Грызлов сообщил, что перевозки будут беспересадочными и субсидироваться из бюджета Союзного государства.

Все документы согласованы профильными министерствами и ожидают утверждения на заседании Высшего государственного совета. Сейчас пассажирам приходится пересаживаться на границе, и новый формат должен полностью решить эту проблему.

Новые отделения посольства.

В 2026 году в Витебске, Могилеве и Гомеле начнут работу новые отделения российского посольства, сообщил посол. По его словам, это решение усилит межрегиональные связи и расширит возможности для прямого взаимодействия регионов двух стран.

Грызлов отметил, что все необходимые решения по открытию отделений уже приняты.

Он напомнил, что интерес к межрегиональному сотрудничеству растет: на XII Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде было подписано более 100 коммерческих контрактов.

Следующий форум пройдет 25—26 июня в Минске и Минской области. Кроме того, рассматривается открытие в Минске представительств Брянской и Тульской областей, а также Центра продвижения продукции Хабаровского края.

Оборонный потенциал союзников.

Грызлов подчеркнул, что совместные учения «Запад‑2025» подтвердили способность России и Беларуси отражать любые угрозы. Региональная группировка войск и единая система ПВО продолжают функционировать в штатном режиме.

С 2024 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие, а в конце декабря 2025 года на боевое дежурство заступили ракетные комплексы «Орешник». Дипломат отметил, что это часть реализации Договора о гарантиях безопасности Союзного государства, вступившего в силу в марте.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше