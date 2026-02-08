Грызлов назвал интеграцию России и Беларуси беспрецедентной

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Уровень интеграции России и Беларуси сегодня является беспрецедентным в мировом масштабе, отметил посол России в Беларуси Борис Грызлов в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что союзные механизмы охватывают практически все сферы, от экономики и логистики до законодательства и межрегиональных связей, и продолжают развиваться.
Логистика и экспорт.
Россия остается ключевым рынком для белорусской продукции и обеспечивает республике логистическую поддержку в торговле со странами дальнего зарубежья.
«Даже с учетом планового охлаждения российской экономики — при сохранении ВВП в зоне роста — валовые показатели белорусского экспорта в нашу страну по-прежнему находятся в плюсе», — сказал он.
Он отметил, что кооперация предприятий и совместные проекты по импортозамещению обеспечивают Беларуси устойчивую положительную динамику третий год подряд.
Правительства двух стран, по словам дипломата, уже выполнили значительную часть задач, предусмотренных Основными направлениями реализации Договора о Союзном государстве на 2024−2026 годы. Это касается промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, логистики, налоговой и таможенной сфер, а также науки, образования и культуры.
Грызлов добавил, что около 60% прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику поступает из России, а республика, в свою очередь, увеличивает вложения в российский реальный сектор.
Рекордный товарооборот.
Москва и Минск рассчитывают, что по итогам 2025 года двусторонний товарооборот достигнет рекордных показателей. Грызлов напомнил, что в 2024 году товарооборот достиг 50 млрд долларов, и тенденция роста сохраняется.
Более 95% взаиморасчетов ведутся в национальных валютах, что, по словам дипломата, укрепляет экономический суверенитет Союзного государства и способствует макроэкономической стабильности.
Железнодорожное сообщение.
В апреле планируется запуск прямых пригородных маршрутов Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск. Грызлов сообщил, что перевозки будут беспересадочными и субсидироваться из бюджета Союзного государства.
Все документы согласованы профильными министерствами и ожидают утверждения на заседании Высшего государственного совета. Сейчас пассажирам приходится пересаживаться на границе, и новый формат должен полностью решить эту проблему.
Новые отделения посольства.
В 2026 году в Витебске, Могилеве и Гомеле начнут работу новые отделения российского посольства, сообщил посол. По его словам, это решение усилит межрегиональные связи и расширит возможности для прямого взаимодействия регионов двух стран.
Грызлов отметил, что все необходимые решения по открытию отделений уже приняты.
Он напомнил, что интерес к межрегиональному сотрудничеству растет: на XII Форуме регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде было подписано более 100 коммерческих контрактов.
Следующий форум пройдет
Оборонный потенциал союзников.
Грызлов подчеркнул, что совместные учения «Запад‑2025» подтвердили способность России и Беларуси отражать любые угрозы. Региональная группировка войск и единая система ПВО продолжают функционировать в штатном режиме.
С 2024 года в Беларуси размещено российское тактическое ядерное оружие, а в конце декабря 2025 года на боевое дежурство заступили ракетные комплексы «Орешник». Дипломат отметил, что это часть реализации Договора о гарантиях безопасности Союзного государства, вступившего в силу в марте.