ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 105 военных

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 105 военных. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 210 военнослужащих, «Запад» — более 150, «Южная» — свыше 120, «Центр» — более 205, «Восток» — до 390, «Днепр» — до 30 военных.
Группировки «Север», «Запад», «Южная».
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Малая Волчья, Колодезное, Нестерное, Охримовка, Петропавловка и Тихое Харьковской области. Потери ВСУ составили бронетранспортер, 12 автомобилей, 6 складов боеприпасов и 5 складов материальных средств.
Группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Печенеги и Шийковка Харьковской области. Противник потерял 12 пикапов и 4 склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Артема, Дружковка, Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Николайполье и Славянск ДНР. ВСУ потеряли бронеавтомобиль «Козак», 14 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, склад материальных средств.
Группировки «Центр», «Восток», «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белицкое, Водянское, Гришино, Доброполье, Кутузовка, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка, Торецкое ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских формирований составили боевая бронированная машина MaxxPro, два пикапа и орудие.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и семи штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Коммунаровка, Ровное, Самойловка, Староукраинка, Цветковое и Широкое Запорожской области. Противник потерял 8 боевых бронированных машин, 16 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области. Уничтожено два автомобиля и склад материальных средств.