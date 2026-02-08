В США предрекли России скорую победу в конфликте на Украине

«Это означает, что для всех, для Европы, Украины, России, для всех, теперь тикают часы, начался обратный отсчет. Это больше похоже на футбольный матч, где есть часы, отсчитывающие время до нуля. И как только время истекает, игра окончена. И кто лидирует на табло, тот и победит», — заявил Дэвис.
По его словам, «России теперь абсолютно незачем идти на уступки». Дэвис отметил, что осознание Западом невозможности победы и неизбежности поражения Украины привело к отказу американских партнеров от дальнейшего финансирования и поставок вооружений Киеву. К такому выводу в Вашингтоне следовало прийти гораздо раньше, дополнил Дэвис.
Канцлер Германии Фридрих Мерц 6 февраля заявил, что ЕС готов вести переговоры с Россией, но предостерег от несогласованных на уровне Европы, Украины и США контактов со страной. Поводом для такой реакции стала информация о якобы визите Бонна в Россию.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис 4 февраля выступили за возобновление прямых переговоров с Россией и предложили назначить для этих целей спецпосланника от ЕС.