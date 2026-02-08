Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филат призвал премьера Мунтяну дать отчет о первых 100 днях работы правительства

Все больше политиков требуют ответа от действующего премьера.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Призывать к терпению вместо того, чтобы дать результат — это пренебрежение к собственным гражданам. Такое заявление сделал экс-премьер и лидер Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Владимир Филат, призвав премьера Александра Мунтяну отчитаться о проделанной работе правительства за первые 100 дней.

Филат считает, что ста дней вполне достаточно для того, чтобы понять, обладает ли правительство видением и решениями для управления страной и реагирования на реальные проблемы граждан.

Политик отметил, что в случае с нынешним правительством партии «Действие и солидарность» (PAS) традиционный срок в 100 дней — это условность, потому что «мы имеем дело не с новым правительством, а с прямым продолжением власти, находящейся у руля страны уже более четырех лет».

У власти остается та же партия, при этом состав правительства в значительной степени сохранился. Политический курс продолжен, механизмы принятия решений остались прежними. Смена внешней оболочки или имени премьер-министра сама по себе не означает обнуления ответственности и не дает оснований для предоставления нового «испытательного срока», написал экс-премьер.

«Требовать снисхождения после более чем четырех лет пребывания у власти это цинично. Призывать к терпению вместо того, чтобы предлагать результаты, это форма пренебрежения по отношению к собственным гражданам. То, что мы наблюдаем сегодня, это страна, дрейфующая без четкого курса практически по всем направлениям», — написал Филат в социальных сетях.

Филат добавил, что сто дней это не окончательный приговор, но это проверка на доверие, и этого срока достаточно, чтобы увидеть истину: существует ли реальная политическая воля и профессиональная компетентность или же мы имеем дело лишь с оправданиями.