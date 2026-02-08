Филат призвал премьера Мунтяну дать отчет о первых 100 днях работы правительства

«Требовать снисхождения после более чем четырех лет пребывания у власти это цинично. Призывать к терпению вместо того, чтобы предлагать результаты, это форма пренебрежения по отношению к собственным гражданам. То, что мы наблюдаем сегодня, это страна, дрейфующая без четкого курса практически по всем направлениям», — написал Филат в социальных сетях.