Филат призвал премьера Мунтяну дать отчет о первых 100 днях работы правительства

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Призывать к терпению вместо того, чтобы дать результат — это пренебрежение к собственным гражданам. Такое заявление сделал экс-премьер и лидер Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Владимир Филат, призвав премьера Александра Мунтяну отчитаться о проделанной работе правительства за первые 100 дней.
Филат считает, что ста дней вполне достаточно для того, чтобы понять, обладает ли правительство видением и решениями для управления страной и реагирования на реальные проблемы граждан.
Политик отметил, что в случае с нынешним правительством партии «Действие и солидарность» (PAS) традиционный срок в 100 дней — это условность, потому что «мы имеем дело не с новым правительством, а с прямым продолжением власти, находящейся у руля страны уже более четырех лет».
У власти остается та же партия, при этом состав правительства в значительной степени сохранился. Политический курс продолжен, механизмы принятия решений остались прежними. Смена внешней оболочки или имени премьер-министра сама по себе не означает обнуления ответственности и не дает оснований для предоставления нового «испытательного срока», написал экс-премьер.
«Требовать снисхождения после более чем четырех лет пребывания у власти это цинично. Призывать к терпению вместо того, чтобы предлагать результаты, это форма пренебрежения по отношению к собственным гражданам. То, что мы наблюдаем сегодня, это страна, дрейфующая без четкого курса практически по всем направлениям», — написал Филат в социальных сетях.
Филат добавил, что сто дней это не окончательный приговор, но это проверка на доверие, и этого срока достаточно, чтобы увидеть истину: существует ли реальная политическая воля и профессиональная компетентность или же мы имеем дело лишь с оправданиями.