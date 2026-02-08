Дроны и цифровые технологии: как проходит подготовка военнослужащих в Узбекистане

На этом учебном полигоне проводятся занятия, выполняемые различными тактическими методами, от ближнего боя до дальних дистанций. Здесь у нас есть упражнения по IPSC на близких дистанциях, а также занятия для наших снайперов на дальних дистанциях и для стрельбы из группового оружия в движении на технике. В городке «Kill House» военнослужащие проходят практическую боевую подготовку.