Евродепутат Картайзер: Европа хочет создать армию в 100 тыс. человек

«При этом ЕС и большинство его стран-участниц отвергают любые изменения договоров, прекрасно понимая, что национальные парламенты или население, если бы их спросили через референдумы, с большой вероятностью отказались бы поддержать нынешнюю федералистскую и милитаристскую политику, — указал депутат. — Во многих странах правительства уклоняются от демократических процедур. Их левые и глобалистские повестки все чаще подвергаются сомнению, и в ряде государств к власти в результате свободных и честных выборов вскоре могут прийти более консервативные и антифедералистские партии».