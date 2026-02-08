Евродепутат Картайзер: Европа хочет создать армию в 100 тыс. человек

«ЕС стремится стать оборонной организацией, игнорируя нейтралитет некоторых государств-членов, а также недостаточную правовую основу для столь амбициозного процесса. Предлагаемое создание европейской армии численностью 100 тыс. человек не имеет никакой правовой базы», — сказал он.
Картайзер назвал это «тревожными тенденциями». «Европейский союз, являющийся объединением суверенных государств, сегодня превращается в структуру, стремящуюся контролировать стран-участниц и, прежде всего, их народы, — продолжил он. — Ради этого централизованные европейские институты забирают у государств-членов все больше полномочий — даже в тех случаях, когда для таких шагов отсутствует или имеется лишь недостаточная правовая база в учредительных договорах». «Таким образом, мы видим постоянное превышение полномочий со стороны Брюсселя, обусловленное его явно выраженной федералистской повесткой», — констатировал парламентарий.
«Существует множество примеров нарушений договоров, таких как введение общего долга, который прямо запрещен договорами, а также вмешательство в сферу здравоохранения и жилищной политики, которые являются преимущественно или даже исключительно национальной компетенцией, и, что наиболее опасно, в сферу обороны», — заметил Картайзер.
«При этом ЕС и большинство его стран-участниц отвергают любые изменения договоров, прекрасно понимая, что национальные парламенты или население, если бы их спросили через референдумы, с большой вероятностью отказались бы поддержать нынешнюю федералистскую и милитаристскую политику, — указал депутат. — Во многих странах правительства уклоняются от демократических процедур. Их левые и глобалистские повестки все чаще подвергаются сомнению, и в ряде государств к власти в результате свободных и честных выборов вскоре могут прийти более консервативные и антифедералистские партии».
Цензура и манипуляции.
Картайзер обратил внимание, что для сокрытия всех нарушений Брюссель «начал вводить инструменты цензуры для контроля над социальными сетями, которые сегодня играют огромную роль в политических процессах». «Традиционные СМИ, такие как аудиовизуальные медиа или печатная пресса, контролировать проще, например через финансовые субсидии или управление нарративами. Социальные сети более свободны, и потому все чаще подвергаются цензуре с помощью правовых механизмов, таких как “Акт о цифровых услугах” (DSA), планируемый “контроль чатов” и другие меры», — пояснил он.
«Однако, им представляется, что этого все еще недостаточно. Последней инициативой стало внедрение так называемого “щита демократии”, направленного на контроль избирательных процессов. Аннулирование демократических выборов и последующее отстранение успешного кандидата от участия в выборах в Румынии указывают, на что ЕС способен и что он намерен делать. Аналогичным образом ЕС активно поддерживал манипуляции на последних выборах в Молдавии», — подчеркнул евродепутат.