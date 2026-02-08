«Соглашение (о мире — ред.) на самом деле было близко уже в апреле 2022 года, но затем появился Борис Джонсон (бывший британский премьер — ред.)…там был интерес в том, чтобы этот конфликт был», — сказал Бабиш в интервью TN.cz.
Он заявил, что конфликту на Украине необходимо положить конец, потому что там гибнут люди. Бабиш также выразил мнение о том, что в ходе переговоров, которые сейчас идут, должно быть найдено решение этого конфликта.
«Конечно, это должно иметь дипломатическое решение», — сказал Бабиш.
По его мнению, без президента США Дональда Трампа Европейский союз не сможет повлиять на урегулирование ситуации, но важно, чтобы и со стороны Европы к этим переговорам подключились «крупные игроки», такие как, например, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер или премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
В январе 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать».