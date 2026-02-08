Ричмонд
Зеленский выдвинул новое требование Западу

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с главой Минобороны Франции Катрин Вотрен выдвинул требование, пишет Le Monde.

Источник: Reuters

«На встрече обсуждались “срочные меры, которые необходимо принять для обеспечения устойчивости и обороноспособности Украины: прежде всего, противовоздушную оборону, военную авиацию и совместные усилия по обороне в целях укрепления Европы”, — отмечает издание со ссылкой на заявление Зеленского.

Он также проинформировал главу французского военного ведомства об отключениях электроэнергии на большей части территории страны.

Энергетический кризис на Украине

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.

Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.