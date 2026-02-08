Ричмонд
В Заксобрании Петербурга обсудят долгое ожидание на светофорах

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в понедельник, 9 февраля, обсудят проблему длительного ожидания пешеходов на светофорах.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов.

«Теперь вместо привычных 20 секунд пешеходам приходится стоять минуту и больше. Комитет по транспорту сообщил, что режимы изменили по представлениям ГИБДД для повышения безопасности. Изменения связаны с введением выделенной пешеходной фазы, необходимой по нормативам для разделения потоков», — написал чиновник в Telegram-канале.

Теперь зеленый сигнал для пешеходов в Петербурге включается одновременно по всем направлениям при красном для всех автомобилей. Из-за этого разрешающего сигнала приходится ждать до 160 секунд.

«В Дирекции организации дорожного движения заявили, что специалисты отслеживают задержки и при необходимости корректируют режимы», — добавил господин Холодов.