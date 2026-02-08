"Доклад юридического комитета Палаты представителей США о цензуре в Европе никак не комментируют представители правящего в Кишиневе политического режима, обслуживающие их эксперты и пропагандисты. Понятно, почему. Выводы этого доклада просто убийственны для тех политических сил в Европе, в русле которых следует официальный Кишинев, занявший в противостоянии руководства США и Евросоюза сторону последнего, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
О цели доклада говорит само его название: «Угроза иностранной цензуры: как десятилетняя кампания Европы по цензурированию глобального интернета наносит ущерб свободе слова в США».
Доклад разоблачает европейских политиков и «гражданское общество», как силы, которые систематически попирают демократию и свободу слова. В качестве примера этого показана Румыния. В частности, опровергаются все те основания, по которым были отменены выборы президента этой страны, когда с гонки был снят кандидат в президенты Кэлин Джорджеску. Никакого вмешательства России в румынские выборы не было, говорится в докладе.
В документе детально раскрыт механизм подавления свободы слова, который применяется в государствах ЕС. Само собой разумеется, что точно такой механизм действует и в Молдове.
Что означает этот доклад для Молдовы? Он означает, что ее руководство выступает в роли послушной собачонки еврокомиссаров со всей их цензурой и со всеми их избирательными манипуляциями, и это, что крайне важно, очень не нравится Америке.
На днях президент США Дональд Трамп открыто поддержал «моего великого друга Виктора Орбана», а вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с президентом Грузии и похвалил руководство этой страны.
Венгрия и Грузия — это враждебные для правящей кишиневской верхушки государства. Но США называют Венгрию и Грузию своими друзьями. Отсюда простой логический вывод: действующий кишиневский режим — враг Америки. Когда-то им прилетит бумеранг из Вашингтона".
