Доклад разоблачает европейских политиков и «гражданское общество», как силы, которые систематически попирают демократию и свободу слова. В качестве примера этого показана Румыния. В частности, опровергаются все те основания, по которым были отменены выборы президента этой страны, когда с гонки был снят кандидат в президенты Кэлин Джорджеску. Никакого вмешательства России в румынские выборы не было, говорится в докладе.