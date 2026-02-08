Губернатор Омской области показал кадры строительства моста через Иртыш

Накануне, в субботу 7 февраля 2026 года, глава региона заявил, что строительство всей трассы Северного обхода ведется с опережением установленных сроков. Работы были начаты в октябре 2025 года. По словам Хоценко, на объекте одновременно ведутся работы на двух развязках, завершается возведение технического моста через Иртыш и строится 16-километровый участок дороги. Вскоре на площадке будут задействованы около тысячи человек и сотни единиц техники.