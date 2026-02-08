Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Омской области показал кадры строительства моста через Иртыш

Виталий Хоценко сообщил, что работы на ключевом инфраструктурном объекте идут с опережением графика.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал в своем телеграм-канале видеокадры активного строительства технического моста через реку Иртыш в рамках проекта Северного обхода Омска. На записи видно, как масштабное сооружение уже протянулось от одного берега к другому.

Накануне, в субботу 7 февраля 2026 года, глава региона заявил, что строительство всей трассы Северного обхода ведется с опережением установленных сроков. Работы были начаты в октябре 2025 года. По словам Хоценко, на объекте одновременно ведутся работы на двух развязках, завершается возведение технического моста через Иртыш и строится 16-километровый участок дороги. Вскоре на площадке будут задействованы около тысячи человек и сотни единиц техники.

Напомним, о старте строительства моста губернатор объявил еще 25 декабря 2025 года. Техническое сооружение возводится в районе поселка Харино, соединяя правый берег Иртыша с дачными массивами на левом берегу, такими как «Красная горка» и «Пластик». Помимо основного моста, в рамках проекта сооружаются путепроводы через автомобильные и железные дороги.

Генеральным подрядчиком проекта выступает АО «Дороги и мосты» (группа «Нацпроектстрой»), а возведение мостовых переходов ведет АО «Мостострой-11». Общая протяженность Северного обхода составит около 66 километров и будет включать мосты через Иртыш и Омь, 19 путепроводов и 5 развязок. Полное завершение работ ранее планировалось на 2030 год.