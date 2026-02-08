Губернатор Омской области показал кадры строительства моста через Иртыш

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал в своем телеграм-канале видеокадры активного строительства технического моста через реку Иртыш в рамках проекта Северного обхода Омска. На записи видно, как масштабное сооружение уже протянулось от одного берега к другому.
Накануне, в субботу 7 февраля 2026 года, глава региона заявил, что строительство всей трассы Северного обхода ведется с опережением установленных сроков. Работы были начаты в октябре 2025 года. По словам Хоценко, на объекте одновременно ведутся работы на двух развязках, завершается возведение технического моста через Иртыш и строится 16-километровый участок дороги. Вскоре на площадке будут задействованы около тысячи человек и сотни единиц техники.
Напомним, о старте строительства моста губернатор объявил еще 25 декабря 2025 года. Техническое сооружение возводится в районе поселка Харино, соединяя правый берег Иртыша с дачными массивами на левом берегу, такими как «Красная горка» и «Пластик». Помимо основного моста, в рамках проекта сооружаются путепроводы через автомобильные и железные дороги.
Генеральным подрядчиком проекта выступает АО «Дороги и мосты» (группа «Нацпроектстрой»), а возведение мостовых переходов ведет АО «Мостострой-11». Общая протяженность Северного обхода составит около 66 километров и будет включать мосты через Иртыш и Омь, 19 путепроводов и 5 развязок. Полное завершение работ ранее планировалось на 2030 год.