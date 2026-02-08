Ричмонд
Путин поблагодарил ОАЭ за помощь с поимкой стрелявшего в Алексеева

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за сотрудничество по линии спецслужб и помощь в задержании исполнителя покушения на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что политики говорили по телефону накануне вечером.

«Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что главы государств также обсудили темы, «которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита Нахайяна в Москву».

ФСБ ранее сообщила, что исполнитель покушения — Любомир Корба 1960 года рождения, был задержан в Дубае при содействии властей ОАЭ. Его передали России.

