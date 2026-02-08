Путин поблагодарил ОАЭ за помощь с поимкой стрелявшего в Алексеева

Он уточнил, что политики говорили по телефону накануне вечером.
«Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что главы государств также обсудили темы, «которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита Нахайяна в Москву».
ФСБ ранее сообщила, что исполнитель покушения — Любомир Корба 1960 года рождения, был задержан в Дубае при содействии властей ОАЭ. Его передали России.