Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция и ее союзники начали военные учения с более чем 12 тысячами солдат

ПАРИЖ, 8 фев — РИА Новости. Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений ORION 2026, в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих, сообщает в воскресенье газета Parisien.

Источник: AP 2024

«Более 12 тысяч военнослужащих, треть из которых прибыли из союзных стран, будут постепенно развернуты на территории страны (Франции — ред.) в период с 8 февраля по 30 апреля 2026 года», — говорится в материале.

В рамках учений помимо личного состава будут также задействованы 140 самолетов и вертолетов, 1200 БПЛА, 2150 единиц техники, включая бронетранспортеры и танки, а также авианосец «Шарль де Голль», — сообщает газета.

Со стороны Франции в рамках учений будут задействованы 12 министерств, так как маневры предполагают обеспечение информационной безопасности, противодействие электромагнитным угрозам, а также спутниковую разведку, сообщает Parisien.

Легенда учений предполагает защиту вымышленного государства Арнланд, которое подвергается давлению со стороны другого вымышленного государства Меркурий. Согласно легенде, Арнланд 6 января обратился к французским властям за помощью. В ответ на это Франция во главе коалиции задействует значительный воинский контингент, говорится в материале.

По словам французского генерала Ива Годильера, сценарий учений был составлен так, чтобы отработать противодействие условному противнику, чьи возможности «как минимум симметричны» возможностям войск западных стран, вовлеченных в маневры, сообщает газета.

Французское министерство обороны сообщило 23 января, что цель данных маневров заключается том, чтобы подтвердить способность Парижа выступить в роли ведущей державы, способной первой вступить в вооруженный конфликт и координировать действия союзников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше