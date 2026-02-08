Ричмонд
Венгерская компания расширяет сотрудничество с Узбекистаном в энергетике и инфраструктуре

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Представители ведущей венгерской компании заинтересованы в расширении присутствия в Узбекистане и налаживании взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктурных проектов, сообщает ИА «Дунё».

В столице Венгрии Будапеште состоялись переговоры с исполнительным вице-президентом, членом Правления компании «MOL Group» Жомбором Мартоном.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества с АО «Узбекнефтегаз» в рамках реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов. Представители Узбекистана рассказали о подходах руководства страны к взаимодействию с зарубежными партнерами в нефтегазовой отрасли.

Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении своего присутствия в Узбекистане и налаживании прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с АО «Узбекнефтегаз». Подтверждена готовность организовать визит делегации компании в Ташкент для предметного обсуждения конкретных инвестиционных проектов.

«Предстоящий визит должен носить прикладной характер и быть нацеленным на достижение практических результатов. Венгерская сторона подчеркнула важность представления узбекской стороной перспективных проектных предложений для выработки взаимовыгодных решений и перехода к предметному диалогу», — отмечает агентство.

Участники переговоров выразили обоюдное стремление в углублении взаимодействия по приоритетным направлениям нефтегазовой отрасли, включая разведку, разработку и внедрение современных технологий. Отмечена готовность сторон к обмену экспертными оценками и проработке конкретных инициатив на взаимовыгодной основе.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что развитие диалога и практическая проработка совместных проектов будут способствовать укреплению узбекско-венгерского экономического сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Узбекистана.