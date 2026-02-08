Венгерская компания расширяет сотрудничество с Узбекистаном в энергетике и инфраструктуре

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества с АО «Узбекнефтегаз» в рамках реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов. Представители Узбекистана рассказали о подходах руководства страны к взаимодействию с зарубежными партнерами в нефтегазовой отрасли.