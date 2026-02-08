В Верховной раде заявили о начале краха системы мобильной связи на Украине

«Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы», — приводит его слова сетевое издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По словам Федиенко, крупные мобильные операторы ранее не вкладывались в устойчивость сетей, и теперь из-за старого оборудования начали возникать сбои.
«И когда мне рассказывают, как “круто” у них все работает, я всегда прошу посмотреть не на центр столицы, а на села и малые города. К примеру, вчера на въезде в Бровары (город в Киевской области. — Ред.), ни одной черточки связи от всех трех операторов. Никакой», — отмечает он.
Депутат рады заявил, что из-за длительных перебоев с электричеством начали отказывать и фиксированные операторы связи, чьи сети построены по устаревшим схемам с аккумуляторами, которые разряжаются. Он призвал операторов готовиться к сценарию, когда электроэнергию «вообще перестанут поставлять».
Накануне минэнерго Украины сообщило, что киевляне получают электроэнергию лишь на 1,5−2 часа в сутки из-за тяжелой ситуации в энергетике страны. Причиной стали повреждения энергообъектов после взрывов, произошедших ранее. В ведомстве добавили, что ситуация в энергосистеме Украины остается крайне сложной.
