В Верховной раде заявили о начале краха системы мобильной связи на Украине

«И когда мне рассказывают, как “круто” у них все работает, я всегда прошу посмотреть не на центр столицы, а на села и малые города. К примеру, вчера на въезде в Бровары (город в Киевской области. — Ред.), ни одной черточки связи от всех трех операторов. Никакой», — отмечает он.