Глава МИД Украины заявил об «импульсе» в мирных переговорах с Россией

Последний раунд переговоров России и Украины в трехстороннем формате с участием США прошел 4—5 февраля . Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Вашингтон предложил переговорным группам встретиться в Майами через неделю. Украинская сторона, по его словам, подтвердила свое участие. В Кремле ранее говорили, что проведение следующей встречи по мирному урегулированию в США не запланировано. Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, точной даты пока нет, сказал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.