В Германии хотят выступить за пересмотр отношений с США, пишут СМИ

Председатель партии Ларс Клингбайль подчеркнул в комментарии DPA, что заметный отход администрации США при Дональде Трампе от союзов и альянсов уже является данностью. По словам лидера партии и вице-канцлера страны, Европа должна, с одной стороны, и далее предлагать своё партнёрство, а с другой — опираться на собственную силу.