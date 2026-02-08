Беглов возложил цветы к Медному всаднику в День памяти императора Петра Первого

В мероприятии также приняли участие председатель Законодательного собрания города Александр Бельский и заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов.
«Петербург чтит память основателя столицы Российской империи и продолжает его традиции. Наш город твердо стоит на защите России, остается крупнейшим центром передовой промышленности, науки, образования, культуры», — сказал господин Беглов.
Градоначальник подчеркнул, что долг нынешних поколений — сберегать и приумножать наследие Петра Первого. Следом в Петропавловском соборе Петропавловской крепости отслужили панихиду по первому российскому императору.