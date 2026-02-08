Главные новости недели в Нижегородской области к 8 февраля

Саровчанин Владислав Кибкало стал одним из лауреатов премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Вместе с ним, доцентом механико-математического факультета МГУ, награду получили профессор МГУ Виктория Ведюшкина и ассистент МГУ Глеб Белозеров. Они открыли обобщенные биллиардные системы, которые назвали биллиардными книжками. Изобретение позволяет моделировать более сложные динамические эффекты, чем это было возможно до сих пор.