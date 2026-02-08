Захарова осудила покушения Киева на высокопоставленных российских лиц

«Их задача (киевского режима — ред.) быть инструментом в руках тех, кто объявил нашей стране вот эту гибридную войну под названием нанесение России, как они придумали, стратегического поражения. Поэтому покушение на высокопоставленных лиц… это не только реальная попытка, например, не допустить хода переговоров или контактов, или сорвать очередной раунд. Это все вместе. Это про реализацию масштабной задачи — сделать так, чтобы обрушить полностью жизнь в нашей стране», — сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Она отметила, что теракты являются частью гибридной войны. По слова Захаровой, где киевский режим понимает, что не может добиться результата на поле боя, там он замещает терактами против мирного населения и гражданской инфраструктуры.
«Они (киевский режим — ред.) понимают, что оказание даже помощи пострадавшим идет через социальную инфраструктуру, значит, тут же надо бить и по ней. Энергетический сектор, безусловно, был выбран ими в качестве цели. Это, безусловно, все, что связано с кибер, телефонным, не мошенничеством, а именно терроризмом. То есть для них это действительно глобальный план наступления, которое привело их к абсолютному уничтожению собственного государства, но это действительно многие части глобального плана», — подчеркнула Захарова.