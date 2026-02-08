Ричмонд
В Астрахани спасатели сняли семь человек с дрейфующей льдины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. Спасатели сняли с дрейфующей льдины на Волге в Астраханской области семь человек, включая ребенка, сообщает ГУМЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, в воскресенье на реке Волга оторвалась льдина, на которой находились семь человек, включая ребенка 2016 года рождения. Как уточнили РИА Новости спасатели, предварительно, мужчины рыбачили.

«На место происшествия были направлены силы и средства для спасения людей с дрейфующей льдины. В результате все спасены и в медицинской помощи не нуждаются», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что выходить на лёд опасно. В Астраханской области прочность льда ослаблена, надевать спасательный жилет нужно обязательно.