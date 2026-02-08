Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

«Для нас большая честь принимать в 2026 году статус Культурной столицы исламского мира. Хочу еще раз выразить признательность вам и вашей команде за доверие и содействие. Мы готовы провести на площадке KazanForum Генеральную ассамблею ИСЕСКО с участием министров культуры стран Организации исламского сотрудничества», — сказал во время встречи Рустам Минниханов, пригласив Салема бен Мухаммеда Аль Малика также и на Казанский глобальный молодежный саммит (напомним, в августе прошлого года он прошел в Казани в четвертый раз).