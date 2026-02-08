Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

«Татарстан экспортирует в Саудовскую Аравию сертифицированную продукцию — от мясных изделий до косметики и фармацевтики».
Первым событием из большой двухдневной программы визита Раиса Татарстана в Саудовскую Аравию стал круглый стол, посвященный 100-летию установления российско-саудовских дипломатических отношений. Он прошел в Джидде по линии Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», в работе которой Эр-Рияд активно участвует. Напомним, Рустам Минниханов возглавляет эту группу по поручению Президента России Владимира Путина с 2014 года.
Обращаясь к участникам круглого стола, Раис РТ призвал наметить очередные практические шаги для укрепления отношений в интересах двух стран.
«Сегодня Саудовская Аравия — важный партнер Российской Федерации на международной арене. У нас стабильные отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике и, что немаловажно, в гуманитарных областях. Безусловно, это результат мудрой политики наших руководителей», — подчеркнул он.
Минниханов обратил внимание на роль Татарстана в укреплении взаимоотношений РФ и КСА. В частности, товарооборот нашей республики с Королевством постепенно растет. По итогам девяти месяцев прошлого года он составил 72 миллиона долларов.
«Мы в Татарстане внимательно изучаем опыт вашей страны и стремимся перенимать лучшие практики. Индустрия халяль — одно из перспективных направлений нашего сотрудничества. Татарстан, обладающий статусом международного центра халяль-индустрии, экспортирует в Саудовскую Аравию сертифицированную продукцию — от мясных изделий до косметики и фармацевтики. Кроме того, республика — пилотный регион по реализации проектов исламского банкинга в России», — сообщил участникам круглого стола Рустам Минниханов.
«Будет правильно таким образом увековечить память о нашем поэте».
Затем там же, в Джидде, руководитель Татарстана встретился с генеральным директором Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ИСЕСКО) Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом. Как вытекает из названия организации, она занимается вопросами образования, науки, культуры и коммуникации для укрепления связи между государствами-членами (их 54). По сути, это аналог ЮНЕСКО для исламского мира. Россия обладает в ИСЕСКО статусом наблюдателя.
«Для нас большая честь принимать в 2026 году статус Культурной столицы исламского мира. Хочу еще раз выразить признательность вам и вашей команде за доверие и содействие. Мы готовы провести на площадке KazanForum Генеральную ассамблею ИСЕСКО с участием министров культуры стран Организации исламского сотрудничества», — сказал во время встречи Рустам Минниханов, пригласив Салема бен Мухаммеда Аль Малика также и на Казанский глобальный молодежный саммит (напомним, в августе прошлого года он прошел в Казани в четвертый раз).
Кроме того, в ходе беседы Рустам Минниханов выступил с предложением рассмотреть возможность учреждения ИСЕСКО Международной премии имени Габдуллы Тукая.
«Считаем, что в Год культурной столицы исламского мира, который совпал со 140-летием со дня рождения Габдуллы Тукая, будет правильно таким образом увековечить память о нашем поэте», — пояснил он.
«В этом году ИСЕСКО будет отдавать приоритет Казани во всех сферах».
Генеральный директор ИСЕСКО в свою очередь поблагодарил гостя за встречу.
«Каждый раз рад встрече с вами. Хочу заверить вас, что в этом году во всех сферах нашей организации мы будем отдавать приоритет Казани», — подчеркнул он, добавив, что с удовольствием принимает инициативу по организации премии имени Габдуллы Тукая. По его словам, в ближайшее время команда ИСЕСКО займется этим вопросом.
Что касается глобального молодежного саммита, то Салем бен Мухаммед Аль Малик проявил интерес и к этому событию. При этом ИСЕСКО планирует стать не просто его участником, но и частично организатором, подготовив дополнительные мероприятия.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы будем уделять особое внимание Казани в этом году. Сделаем все, чтобы показать миру богатство культуры, которое есть в вашей республике», — подчеркнул генеральный директор Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира.
В завершение этой встречи он и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова подписали Меморандум о взаимопонимании между ИСЕСКО и Минкультом РТ.
Позднее Рустам Минниханов принял участие в открытии на здании Постпредства России при ОИС памятной доски Полномочному представителю СССР в Саудовской Аравии Кариму Хакимову.
Он выразил благодарность за решение о размещении мемориальной доски руководству МИД РФ, сотрудникам российских дипломатических миссий в Саудовской Аравии и особенно Постоянному представителю России при ОИС.
«Уверен, открытие памятной доски послужит дальнейшему укреплению российско-саудовских отношений и сохранению связи поколений отечественной дипломатии», — сказал Раис Татарстана.
Габделькарим Габдельхакимов (Карим Хакимов, «Красный паша») (1892 — 1938) — советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах, татарин по национальности. Внес большой вклад в установление дипломатических отношений между СССР и арабо-персидским миром. Был личным другом основателя правящей династии Королевства Саудовской Аравии Абдель Азиза ибн Сауда.
Презентация Года «Казань — культурная столица исламского мира».
А в конце дня в Джидде прошла презентация Года «Казань — культурная столица исламского мира».
«Хочу выразить особую признательность ИСЕСКО и Организации исламского сотрудничества за присвоение Казани этого высокого звания. Мы благодарны за поддержку в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и исламским миром», — отметил, выступая на презентации, Рустам Минниханов.
Он напомнил, что в России проживают более 20 миллионов мусульман, из них более двух миллионов — в Татарстане.
«Сегодня наша страна активно развивает всесторонние отношения с мусульманскими государствами, имеет весомый авторитет и признание в исламском мире. Татарстан, как часть многонациональной России, гордится и дорожит возможностью вносить свой вклад в гармоничное укрепление этих отношений», — подчеркнул он.
Официальное открытие Года «Казань — культурная столица исламского мира» пройдет 14 мая во время проведения KazanForum. В рамках программы Года запланировано множество разнообразных мероприятий, призванных приобщить мир к богатой истории, многонациональной культуре и традициям Татарстана, а также к современному развитию республики и ее столицы в области культуры.