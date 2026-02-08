Кабмин Молдовы за 100 дней, так и не показал свою дееспособность: «Мы имеем дело не с новым правительством, а с прямым продолжением власти, находящейся у руля страны уже более четырех лет»

Сто дней это не окончательный приговор, но это проверка на доверие. И этого срока достаточно, чтобы увидеть истину: существует ли реальная политическая воля и профессиональная компетентность или же мы имеем дело лишь с оправданиями. То, что мы наблюдаем сегодня, это страна, дрейфующая без четкого курса практически по всем направлениям".