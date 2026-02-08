Кабмин Молдовы за 100 дней, так и не показал свою дееспособность: «Мы имеем дело не с новым правительством, а с прямым продолжением власти, находящейся у руля страны уже более четырех лет»

100 дней правительства ПАС 3.
"Исходя из собственного опыта, могу утверждать, что 100 дней вполне достаточны для того, чтобы понять, обладает ли правительство видением, решениями и институциональными возможностями, необходимыми для управления страной и реагирования на реальные проблемы граждан. Речь идет не о том, чтобы за этот срок решить все накопившиеся вопросы, а о том, чтобы ясно продемонстрировать направление, компетентность и добросовестность намерений, пишет экс-премьер Влад Филат.
Когда нам говорят, что 100 дней это слишком короткий период для того, чтобы правительство Мунтяну смогло чего-либо добиться, необходимо называть вещи своими именами: мы имеем дело не с новым правительством, а с прямым продолжением власти, находящейся у руля страны уже более четырех лет.
Никакого периода адаптации не требовалось. У власти остается та же партия, при этом состав правительства в значительной степени сохранился. Политический курс продолжен, механизмы принятия решений остались прежними. Смена внешней оболочки или имени премьер-министра сама по себе не означает обнуления ответственности и не дает оснований для предоставления нового «испытательного срока».
Требовать снисхождения после более чем четырех лет пребывания у власти — это цинично. Призывать к терпению вместо того, чтобы предлагать результаты, это форма пренебрежения по отношению к собственным гражданам.
Сто дней это не окончательный приговор, но это проверка на доверие. И этого срока достаточно, чтобы увидеть истину: существует ли реальная политическая воля и профессиональная компетентность или же мы имеем дело лишь с оправданиями. То, что мы наблюдаем сегодня, это страна, дрейфующая без четкого курса практически по всем направлениям".
