Захарова рассказала, почему Россия защищает ООН

«Мы боремся за Организацию Объединённых Наций… Есть механизм уникальный, ну не знаю, можете любое сравнение привести. Автомобиль, завод, фабрика, уникальные, куда попал человек, который решил поуправлять этим всем не так, как написано в инструкции, не так, как до него это делали, а просто так, как ему говорит определенная группа меньшинства», — сказала Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», говоря о генеральном секретаре ООН Антониу Гуттереше.