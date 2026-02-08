Ранее издание Parisien сообщило, что Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений ORION 2026, в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Легенда учений предполагает защиту вымышленного государства Арнланд, которое подвергается давлению со стороны другого вымышленного государства Меркурий. Согласно легенде, Арнланд 6 января обратился к французским властям за помощью. В ответ на это Франция во главе коалиции задействует значительный воинский контингент.
«Мы принадлежим к безумной структуре, ЕС, которой нужна война, чтобы создать собственную армию», — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х, комментируя начало этих маневров.
Лидер партии «Патриоты» также указал на то, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится найти предлог, чтобы отменить президентские выборы, которые должны пройти в республике в 2027 году.
Французское министерство обороны сообщило 23 января, что цель данных маневров заключается в том, чтобы подтвердить способность Франции выступить в роли ведущей державы, способной первой вступить в вооруженный конфликт и координировать действия союзников.