Во Франции заявили, что ЕС нужна война для создания наднациональной армии

ПАРИЖ, 8 фев — РИА Новости. Европе необходим военный конфликт, чтобы иметь возможность создать свою наднациональную армию, заявил в воскресенье лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Источник: Reuters

Ранее издание Parisien сообщило, что Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений ORION 2026, в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Легенда учений предполагает защиту вымышленного государства Арнланд, которое подвергается давлению со стороны другого вымышленного государства Меркурий. Согласно легенде, Арнланд 6 января обратился к французским властям за помощью. В ответ на это Франция во главе коалиции задействует значительный воинский контингент.

«Мы принадлежим к безумной структуре, ЕС, которой нужна война, чтобы создать собственную армию», — написал Филиппо на своей странице в соцсети Х, комментируя начало этих маневров.

Лидер партии «Патриоты» также указал на то, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится найти предлог, чтобы отменить президентские выборы, которые должны пройти в республике в 2027 году.

Французское министерство обороны сообщило 23 января, что цель данных маневров заключается в том, чтобы подтвердить способность Франции выступить в роли ведущей державы, способной первой вступить в вооруженный конфликт и координировать действия союзников.