Больница попала под удар ВСУ в Новой Каховке

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Больница попала под удар ВСУ в городе Новая Каховка Херсонской области, в здании выбило окна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«В Новой Каховке осколками посечено здание городской больницы, выбиты окна», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, при обстреле в селе Раденск загорелся жилой дом, а в селе Гладковка поврежден микроавтобус.