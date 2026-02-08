Больница попала под удар ВСУ в Новой Каховке

«В Новой Каховке осколками посечено здание городской больницы, выбиты окна», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, при обстреле в селе Раденск загорелся жилой дом, а в селе Гладковка поврежден микроавтобус.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Больница попала под удар ВСУ в городе Новая Каховка Херсонской области, в здании выбило окна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В Новой Каховке осколками посечено здание городской больницы, выбиты окна», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, при обстреле в селе Раденск загорелся жилой дом, а в селе Гладковка поврежден микроавтобус.