Премьер Чехии выступил за запрет соцсетей для детей до 15 лет

ПРАГА, 8 фев — РИА Новости. Чешский премьер Андрей Бабиш заявил в воскресенье, что поддерживает намерение ряда стран запретить доступ к соцсетям детям в возрасте до 15 лет.

Источник: Reuters

«Читаю сообщения в СМИ о том, что, например, во Франции хотят запретить использование соцсетей детьми в возрасте до 15 лет. Мои знакомые специалисты считают, что это (соцсети — ред.) вредно для детей, страшно вредно. Я — за (запрет — ред.). Необходимо собрать экспертов, пусть они обсудят этот вопрос и дадут свои рекомендации. Мы должны защищать наших детей», — заявил Бабиш в видеосюжете на своей странице в соцсети Facebook *.

В последнее время все больше стран стремятся ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительство Австралии с 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование стриминговой платформы Twitch для лиц младше 16 лет. Аналогичные ограничения будут введены в Австралии и в отношении других крупных соцсетей. О подобных планах со стороны властей заявляли также в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции и Великобритании.

*Запрещенная в России экстремистская организация.