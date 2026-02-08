Премьер Чехии выступил за запрет соцсетей для детей до 15 лет

«Читаю сообщения в СМИ о том, что, например, во Франции хотят запретить использование соцсетей детьми в возрасте до 15 лет. Мои знакомые специалисты считают, что это (соцсети — ред.) вредно для детей, страшно вредно. Я — за (запрет — ред.). Необходимо собрать экспертов, пусть они обсудят этот вопрос и дадут свои рекомендации. Мы должны защищать наших детей», — заявил Бабиш в видеосюжете на своей странице в соцсети Facebook *.