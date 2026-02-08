Ричмонд
Глава аппарата Стармера ушёл в отставку после назначения посла, связанного с Эпштейном

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку на фоне скандала, связанного с назначением Питера Мандельсона послом в США. Об этом сообщает телеканал Sky News, в распоряжении которого есть заявление Максуини.

Источник: Life.ru

Он заявил, что решение о назначении Мандельсона было ошибочным.

«Он нанёс урон нашей [Лейбористской] партии и нашей стране и подорвал доверие к политикам в принципе. После того как ко мне обратились, я рекомендовал премьер-министру [Киру Стармеру] провести это назначение. Я беру полную ответственность за эту рекомендацию», — говорится в заявлении Максуини.

Скандал вызван прошлыми связями Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией.

Ранее Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) начала следствие в отношении бывшего министра культуры страны, руководителя Института арабского мира (IMA) Жака Ланга и его дочери Кэролайн. Им вменяют отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Расследование началось, когда выяснилась связь экс-чиновника с Эпштейном.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

