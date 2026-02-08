Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может вскоре уйти в отставку. Такое мнение он выразил в соцсети X* на фоне ухода главы аппарата премьера Моргана Максуини, связанного со скандалом вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США.
«Корабль Стармера быстро пустеет. Вскоре туда же последует самый непопулярный премьер-министр Великобритании в истории и поджигатель войны — сам Кир Стармер», — заявил Дмитриев.
Мандельсон был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за педофилию. После критики Максуини взял на себя ответственность за рекомендацию его кандидатуры и подал в отставку.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.