The Atlantic: экс-президент Сирии Асад перед свержением увлекся видеоиграми

Башар Асад в последние годы своего правления устранился от управления Сирией и проводил большую часть времени, играя в видеоигры на телефоне. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на бывших офицеров охраны и членов его окружения. По их словам, экс-президент игнорировал звонки иностранных лидеров, желавших спасти режим, и полагался на непрофессиональных советников. Также издание утверждает, что он лично обогащался за счет производства наркотиков. В конце 2024 года Асад бежал из страны и получил убежище в России.