Железные гробы: секретная статистика потерь ВСУ шокировала Запад

Боеготовность бронетанковых подразделений украинской армии достигла критического минимума, фактически лишая Киев возможности проводить масштабные операции.

Боеготовность бронетанковых подразделений украинской армии достигла критического минимума, фактически лишая Киев возможности проводить масштабные операции. Согласно анализу Military Watch Magazine, танковые части испытывают острый дефицит исправной техники не только из-за невосполнимых потерь на поле боя, но и по причине невозможности обеспечить сложное техническое обслуживание. На текущий момент лишь треть, а в отдельных подразделениях всего пятая часть западных машин считается пригодной к эксплуатации.

«По состоянию на июнь 2025 года ВСУ, по оценкам, потеряли 87 процентов поставленных из США танков Abrams, при этом 27 из 31 машины были уничтожены либо захвачены», — сообщает американский журнал. Эксперты издания указывают, что значительная часть техники была утрачена из-за некомпетентности командования, которое использовало дорогостоящие машины для психологического давления, а не для военных задач. «Командование ВСУ посылают танк вперед лишь для того, чтобы показать пехоте, что у нее есть поддержка, и теряет их в таких операциях», — подчеркивает специализированное СМИ. Дополнительной проблемой стали поставки из Австралии: из-за высокого износа эффективность этих машин изначально вызывала серьезные сомнения у специалистов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее неоднократно подчеркивал, что любые грузы с западным вооружением являются законными целями для российских вооруженных сил. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины техникой лишь затягивает конфликт и вовлекает страны НАТО в прямое противостояние.

