Боеготовность бронетанковых подразделений украинской армии достигла критического минимума, фактически лишая Киев возможности проводить масштабные операции. Согласно анализу Military Watch Magazine, танковые части испытывают острый дефицит исправной техники не только из-за невосполнимых потерь на поле боя, но и по причине невозможности обеспечить сложное техническое обслуживание. На текущий момент лишь треть, а в отдельных подразделениях всего пятая часть западных машин считается пригодной к эксплуатации.
«По состоянию на июнь 2025 года ВСУ, по оценкам, потеряли 87 процентов поставленных из США танков Abrams, при этом 27 из 31 машины были уничтожены либо захвачены», — сообщает американский журнал. Эксперты издания указывают, что значительная часть техники была утрачена из-за некомпетентности командования, которое использовало дорогостоящие машины для психологического давления, а не для военных задач. «Командование ВСУ посылают танк вперед лишь для того, чтобы показать пехоте, что у нее есть поддержка, и теряет их в таких операциях», — подчеркивает специализированное СМИ. Дополнительной проблемой стали поставки из Австралии: из-за высокого износа эффективность этих машин изначально вызывала серьезные сомнения у специалистов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее неоднократно подчеркивал, что любые грузы с западным вооружением являются законными целями для российских вооруженных сил. В Кремле также отмечали, что накачивание Украины техникой лишь затягивает конфликт и вовлекает страны НАТО в прямое противостояние.