«По состоянию на июнь 2025 года ВСУ, по оценкам, потеряли 87 процентов поставленных из США танков Abrams, при этом 27 из 31 машины были уничтожены либо захвачены», — сообщает американский журнал. Эксперты издания указывают, что значительная часть техники была утрачена из-за некомпетентности командования, которое использовало дорогостоящие машины для психологического давления, а не для военных задач. «Командование ВСУ посылают танк вперед лишь для того, чтобы показать пехоте, что у нее есть поддержка, и теряет их в таких операциях», — подчеркивает специализированное СМИ. Дополнительной проблемой стали поставки из Австралии: из-за высокого износа эффективность этих машин изначально вызывала серьезные сомнения у специалистов.