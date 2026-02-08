«Нацисты уродливые»: Захарова прокомментировала травлю литовской певицы Шивокайте за русские мотивы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала травлю у себя на родине литовской певицы Йесики Шивокайте за якобы русские мотивы в ее песнях.
«Литовскую певицу Йесику Шивокайте, которая поет литовские песни на литовском языке, обвинили в том, что… мелодии у нее слишком славянские, да и вообще в музыке можно услышать… русские мотивы», — написала она.
Дипломат напомнила, что сперва советско-литовский певец Эгидиус Сипавичус утверждал, что литовка Йесика для него — «чересчур славянка». Затем экс-директор Института литовского языка Йоланта Забарскайте эфире местного радио уверяла, что Йесика якобы представляет «славянскую традицию».
Захарова полагает, что причина атак на Шивокайте заключается в том, что восходящая звезда литовской эстрады зарабатывает до миллиона евро в год на своем личном бренде. А постаревшие и потускневшие литовские звезды в лице лауреатов конкурса «Вильнюсские башни» не могут перенести, что кто-то делит с ними сцену, да еще, невиданное дело, использует «славянские музыкальные мотивы».
Где-то мы уже этот кошмар видели, примерно 85−90 лет назад. Нацисты уродливые, констатировала представитель МИД РФ.
