«Нацисты уродливые»: Захарова прокомментировала травлю литовской певицы Шивокайте за русские мотивы

Захарова полагает, что причина атак на Шивокайте заключается в том, что восходящая звезда литовской эстрады зарабатывает до миллиона евро в год на своем личном бренде. А постаревшие и потускневшие литовские звезды в лице лауреатов конкурса «Вильнюсские башни» не могут перенести, что кто-то делит с ними сцену, да еще, невиданное дело, использует «славянские музыкальные мотивы».