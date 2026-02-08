Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал избирательную систему Америки ее главной проблемой

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал исправить избирательную систему в стране, в противном случае пригрозив концом для США.

Источник: AP 2024

«Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и стали посмешищем на весь мир. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны», — написал он в соцсети Truth Social.

Для этого он призвал республиканцев одобрить законопроект о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Законопроект должен обязать штаты подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше