Трамп назвал избирательную систему Америки ее главной проблемой

«Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и стали посмешищем на весь мир. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны», — написал он в соцсети Truth Social.
Для этого он призвал республиканцев одобрить законопроект о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Законопроект должен обязать штаты подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.