Индийские НПЗ отказываются от российской нефти из-за США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы фактически прекратили закупки российской нефти. Компании отказываются от предложений со сроком поставки в апреле и планируют сокращать объёмы в дальнейшем. Как сообщает Reuters, Нью-Дели таким образом рассчитывает заключить выгодную торговую сделку с Вашингтоном уже в марте.
Среди предприятий, которые уже не принимают предложения по апрельским поставкам, — гиганты Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries. У них ещё остаются обязательства по мартовским партиям, но на будущее контракты не заключаются. Большинство других индийских НПЗ также остановили закупки.
Единственным исключением остаётся частный переработчик Nayara Energy, контрольный пакет акций которого принадлежит российской компании. Ему, по данным источников, разрешат продолжить закупать российское сырьё, поскольку другие поставщики, включая Saudi Aramco, отказались с ним работать из-за санкций ЕС. Впрочем, в апреле мощности Nayara Energy будут на месяц остановлены на плановое техобслуживание.
Индия была крупнейшим покупателем российской нефти после 2022 года.
Читайте также: «Россия готовится к новому топливному кризису: появились первые предпосылки».
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.