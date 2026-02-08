Индийские НПЗ отказываются от российской нефти из-за США

Среди предприятий, которые уже не принимают предложения по апрельским поставкам, — гиганты Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries. У них ещё остаются обязательства по мартовским партиям, но на будущее контракты не заключаются. Большинство других индийских НПЗ также остановили закупки.