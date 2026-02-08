Власти Белгорода начали принимать заявки на эвакуацию жителей в другие регионы

При обстреле Белгорода 7 февраля были повреждены «объекты критической энергетической инфраструктуры», сообщал Вячеслав Гладков. В городе были запущены резервные источники снабжения электроэнергией. Около 80 тыс. человек остались без теплоснабжения, около 3 тыс. человек — без газа, около 1 тыс. — без электроэнергии. Ситуация с восстановлением теплосетей в Белгороде «предельно сложная», сказал мэр города Вячеслав Демидов.