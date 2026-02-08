Вашингтон и Киев обсудили график выборов на Украине, пишут СМИ

В субботу Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине к лету. Рейтер ранее со ссылкой на источники передавало, что референдум по соглашению об урегулировании будет проводиться одновременно с национальными выборами на Украине. Один из источников агентства подчеркнул, что «американцы торопятся» и что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев.