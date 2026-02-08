Ричмонд
Вашингтон и Киев обсудили график выборов на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.

Источник: AP 2024

«Источники сообщили агентству Рейтер в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с Россией к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае», — пишет агентство.

В субботу Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине к лету. Рейтер ранее со ссылкой на источники передавало, что референдум по соглашению об урегулировании будет проводиться одновременно с национальными выборами на Украине. Один из источников агентства подчеркнул, что «американцы торопятся» и что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев.

