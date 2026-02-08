Захарова заявила о важности ООН как «уникального механизма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ борется за ООН, поскольку считает организацию «уникальным механизмом».
Захарова в эфире «Россия-1» сказала, что ООН можно сравнить с фабрикой, которой кто-то «решил поуправлять не так, как указано в инструкции, не так, как до него делали, а так, как ему говорит группа меньшинства».
Те, кто создавали механизм ООН, не могут позволить, чтобы «завод» забирали и разваливали, сказала Захарова.
