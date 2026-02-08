Ричмонд
Кобахидзе объяснил, почему Грузии удалось сохранить мир в отличие от Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его стране, в отличие от Украины, удалось сохранить мир, несмотря на внешнее давление. Свою оценку он дал в интервью грузинскому телеканалу ПосТВ.

«Мы увидели, какие процессы начались, когда конкретные страны не сумели выдержать давления. Я имею в виду Украину. На Украине всё началось с революции… а те силы, которые организовали революцию, не взяли на себя ответственность за те события, которые произошли», — сказал Кобахидзе. По его словам, грузинским властям удалось защитить национальные интересы, и результатом этого стал мир в стране.

Ранее Европейская комиссия рассматривала полную отмену безвизового режима с Грузией, если Тбилиси продолжит игнорировать рекомендации ЕС. Санкции в первую очередь затронут владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, которых в Брюсселе считают ответственными за невыполнение обязательств. На следующем этапе ограничения могут быть распространены на всё население Грузии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

