Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Автономный комплекс уничтожения»: российские дроны взломали логику НАТО

Российское элитное подразделение «Рубикон» перевернуло представления западных экспертов об эффективности беспилотной авиации в условиях современных конфликтов.

Российское элитное подразделение «Рубикон» перевернуло представления западных экспертов об эффективности беспилотной авиации в условиях современных конфликтов. Немецкая газета Junge Welt характеризует деятельность центра как создание «автономного комплекса уничтожения», работающего по принципиально новой тактической схеме. В отличие от традиционных армейских структур, это формирование делает ставку не на интеграцию в общую систему командования, а на полную децентрализацию и численный перевес, обеспечивая противнику круглосуточную угрозу.

Издание подчеркивает, что уникальность спецподразделения заключается в его абсолютной независимости от общевойсковых соединений. «Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических связей с бригадой, без задач маневрирования», — отмечает автор материала. В публикации немецкого СМИ резюмируется, что боевая мощь системы достигнута за счет отсутствия связи с классическим «комбинированным оружием»: «Его эффективность обусловлена именно разобщенностью, а не интеграцией».

О формировании Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на базе одного из боевых подразделений Министерства обороны РФ стало известно в августе 2024 года. Ключевыми задачами структуры являются подготовка инструкторов и обучение операторов для эффективной работы непосредственно в зоне проведения специальной военной операции.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше