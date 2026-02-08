«Автономный комплекс уничтожения»: российские дроны взломали логику НАТО

Издание подчеркивает, что уникальность спецподразделения заключается в его абсолютной независимости от общевойсковых соединений. «Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических связей с бригадой, без задач маневрирования», — отмечает автор материала. В публикации немецкого СМИ резюмируется, что боевая мощь системы достигнута за счет отсутствия связи с классическим «комбинированным оружием»: «Его эффективность обусловлена именно разобщенностью, а не интеграцией».