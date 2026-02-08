Российское элитное подразделение «Рубикон» перевернуло представления западных экспертов об эффективности беспилотной авиации в условиях современных конфликтов. Немецкая газета Junge Welt характеризует деятельность центра как создание «автономного комплекса уничтожения», работающего по принципиально новой тактической схеме. В отличие от традиционных армейских структур, это формирование делает ставку не на интеграцию в общую систему командования, а на полную децентрализацию и численный перевес, обеспечивая противнику круглосуточную угрозу.
Издание подчеркивает, что уникальность спецподразделения заключается в его абсолютной независимости от общевойсковых соединений. «Он проводит собственную разведку и выбирает собственные цели — без каких-либо тактических связей с бригадой, без задач маневрирования», — отмечает автор материала. В публикации немецкого СМИ резюмируется, что боевая мощь системы достигнута за счет отсутствия связи с классическим «комбинированным оружием»: «Его эффективность обусловлена именно разобщенностью, а не интеграцией».
О формировании Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на базе одного из боевых подразделений Министерства обороны РФ стало известно в августе 2024 года. Ключевыми задачами структуры являются подготовка инструкторов и обучение операторов для эффективной работы непосредственно в зоне проведения специальной военной операции.