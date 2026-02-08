Чешский премьер Бабиш поддержал идею о запрете соцсетей для детей до 15 лет

«Читаю сообщения в СМИ о том, что, например, во Франции хотят запретить использование соцсетей детьми в возрасте до 15 лет. Мои знакомые специалисты считают, что это страшно вредно для детей. Я — за. Необходимо собрать экспертов, пусть они обсудят этот вопрос», — сказал он.