Чешский премьер Бабиш поддержал идею о запрете соцсетей для детей до 15 лет

«Читаю сообщения в СМИ о том, что, например, во Франции хотят запретить использование соцсетей детьми в возрасте до 15 лет. Мои знакомые специалисты считают, что это страшно вредно для детей. Я — за. Необходимо собрать экспертов, пусть они обсудят этот вопрос», — сказал он.
Эта инициатива вписывается в общую тенденцию: многие страны ужесточают правила цифровой среды для несовершеннолетних. Так, Австралия с декабря 2025 года запретила ряд популярных онлайн-платформ для лиц младше 16 лет и готовит аналогичные меры для других крупных соцсетей. Подобные планы также обсуждаются в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции, Великобритании и Молдавии.
