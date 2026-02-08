Ричмонд
Чешский премьер Бабиш поддержал идею о запрете соцсетей для детей до 15 лет

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш высказался за запрет доступа к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет. Свою позицию он обосновал мнением специалистов, которые считают, что соцсети наносят серьёзный вред подрастающему поколению. Видео с этим заявлением опубликовано в соцсетях политика.

Источник: Life.ru

«Читаю сообщения в СМИ о том, что, например, во Франции хотят запретить использование соцсетей детьми в возрасте до 15 лет. Мои знакомые специалисты считают, что это страшно вредно для детей. Я — за. Необходимо собрать экспертов, пусть они обсудят этот вопрос», — сказал он.

Эта инициатива вписывается в общую тенденцию: многие страны ужесточают правила цифровой среды для несовершеннолетних. Так, Австралия с декабря 2025 года запретила ряд популярных онлайн-платформ для лиц младше 16 лет и готовит аналогичные меры для других крупных соцсетей. Подобные планы также обсуждаются в Дании, Испании, Греции, Турции, Франции, Великобритании и Молдавии.

