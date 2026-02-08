Ричмонд
Reuters рассказало, к какому сроку США требуют от Украины провести выборы

Агентство Reuters заявило, что украинские и американские чиновники обсудили график, предполагающий подготовку проекта соглашения по урегулированию конфликта к марту и выборы в мае.

Также в марте предполагается провести референдум по проекту соглашения, заявили авторы публикации.

Владимир Зеленский утверждал, что США хотят урегулирования украинского конфликта к лету.

Читайте материал «Посол РФ в Лондоне Келин заявил, что не контактировал с Залужным».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

