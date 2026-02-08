Reuters рассказало, к какому сроку США требуют от Украины провести выборы

Агентство Reuters заявило, что украинские и американские чиновники обсудили график, предполагающий подготовку проекта соглашения по урегулированию конфликта к марту и выборы в мае.
Также в марте предполагается провести референдум по проекту соглашения, заявили авторы публикации.
Владимир Зеленский утверждал, что США хотят урегулирования украинского конфликта к лету.
Читайте материал «Посол РФ в Лондоне Келин заявил, что не контактировал с Залужным».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.