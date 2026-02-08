Напомним, о достижении договорённости, по которой Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, несколько дней назад заявляла официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. По её словам, Нью-Дели теперь будет наращивать импорт топлива из США и, возможно, Венесуэлы, что, по мнению американской администрации, напрямую выгодно их гражданам.