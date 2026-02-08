Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Индия избегает закупок российской нефти из-за США

Индийские нефтеперерабатывающие компании отказались от заключения новых контрактов на поставку российской нефти в марте и апреле. По данным Reuters, это решение может быть стратегическим шагом для ускорения подписания торгового соглашения с США.

Крупнейшие игроки рынка — корпорации Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries — не оформляют новые сделки, хотя ранее уже заключили контракты на март. Большинство других индийских нефтепереработчиков также приостановили закупки. Источники агентства предполагают, что в долгосрочной перспективе Индия может свести импорт российской нефти к минимуму.

Напомним, о достижении договорённости, по которой Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, несколько дней назад заявляла официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. По её словам, Нью-Дели теперь будет наращивать импорт топлива из США и, возможно, Венесуэлы, что, по мнению американской администрации, напрямую выгодно их гражданам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше