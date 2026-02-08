Reuters: Индия избегает закупок российской нефти из-за США

Крупнейшие игроки рынка — корпорации Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries — не оформляют новые сделки, хотя ранее уже заключили контракты на март. Большинство других индийских нефтепереработчиков также приостановили закупки. Источники агентства предполагают, что в долгосрочной перспективе Индия может свести импорт российской нефти к минимуму.
Напомним, о достижении договорённости, по которой Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, несколько дней назад заявляла официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. По её словам, Нью-Дели теперь будет наращивать импорт топлива из США и, возможно, Венесуэлы, что, по мнению американской администрации, напрямую выгодно их гражданам.
