Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Вечером 31 декабря прошлого года состоялся телефонный разговор Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Лидеры обсудили события последних дней, включая недавнюю атаку беспилотников на резиденцию президента России. Главы государств согласовали проведение встреч после Нового года и участие в совместных мероприятиях.