Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Лидеры Белоруссии и России поговорили по телефону.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером в воскресенье, 8 февраля, провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал Пул первого.

Издание отметило, что подробности беседы двух президентов ожидаются в скором времени.

Вечером 31 декабря прошлого года состоялся телефонный разговор Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Лидеры обсудили события последних дней, включая недавнюю атаку беспилотников на резиденцию президента России. Главы государств согласовали проведение встреч после Нового года и участие в совместных мероприятиях.

Отмечалось, что президент Белоруссии положительно оценил новогоднее обращение своего коллеги, которое он уже успел лично просмотреть в интернете.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше