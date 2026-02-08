Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером в воскресенье, 8 февраля, провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал Пул первого.
Издание отметило, что подробности беседы двух президентов ожидаются в скором времени.
Вечером 31 декабря прошлого года состоялся телефонный разговор Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Лидеры обсудили события последних дней, включая недавнюю атаку беспилотников на резиденцию президента России. Главы государств согласовали проведение встреч после Нового года и участие в совместных мероприятиях.
Отмечалось, что президент Белоруссии положительно оценил новогоднее обращение своего коллеги, которое он уже успел лично просмотреть в интернете.