Лавров обсудил переговоры США и Ирана с главой МИД Омана Аль-Бусаиди

Переговорный процесс между США и Ираном, о важности которого говорили Лавров и аль-Бусаиди, получает практическое развитие. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий раунд диалога с Тегераном запланирован уже на начало будущей недели. По его словам, контакты развиваются позитивно и приносят ощутимые результаты, что даёт основания для осторожного оптимизма в отношении возможной сделки.