Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров обсудил переговоры США и Ирана с главой МИД Омана Аль-Бусаиди

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, обсудив ситуацию вокруг переговоров США и Ирана. Об этом сообщила официальная пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Источник: Life.ru

В ходе беседы стороны выразили общее мнение о необходимости содействовать продолжению этого диалога. Цель — поиск общеприемлемых договорённостей, которые могли бы снизить напряжение в регионе. Сергей Лавров отдельно высоко оценил усилия руководства Омана, которое выступает ключевым посредником в этом сложном процессе.

Переговорный процесс между США и Ираном, о важности которого говорили Лавров и аль-Бусаиди, получает практическое развитие. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий раунд диалога с Тегераном запланирован уже на начало будущей недели. По его словам, контакты развиваются позитивно и приносят ощутимые результаты, что даёт основания для осторожного оптимизма в отношении возможной сделки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше