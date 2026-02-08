Лавров обсудил переговоры США и Ирана с главой МИД Омана Аль-Бусаиди

В ходе беседы стороны выразили общее мнение о необходимости содействовать продолжению этого диалога. Цель — поиск общеприемлемых договорённостей, которые могли бы снизить напряжение в регионе. Сергей Лавров отдельно высоко оценил усилия руководства Омана, которое выступает ключевым посредником в этом сложном процессе.
Переговорный процесс между США и Ираном, о важности которого говорили Лавров и аль-Бусаиди, получает практическое развитие. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий раунд диалога с Тегераном запланирован уже на начало будущей недели. По его словам, контакты развиваются позитивно и приносят ощутимые результаты, что даёт основания для осторожного оптимизма в отношении возможной сделки.
